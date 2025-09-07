Масштабная авария с участием примерно 70 спортсменов произошла в Бад-Дюррхайме (земля Баден-Вюртемберг, Германия), сообщает Bild.

CAS огласил вердикт украинской велогонщице – она подавала апелляцию на дисквалификацию

По предварительной версии, цепную реакцию с большим завалом спровоцировал один из велосипедистов. В итоге сразу 25 пострадавших попали в больницу, а остальным медицинскую помощь оказывали на месте. Экстренным службам помогали в частности четыре спасательных вертолета.

Riderman является известной велогонкой среди любителей в южной Германии. Она привлекает сотни участников. В этом году на старт вышло около 1200 участников.

Израильская велокоманда внесла изменения в свою форму из-за пропалестинских болельщиков