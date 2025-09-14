Американец Теренс Кроуфорд одержал победу над Саулем Канело Альваресом в титульном бою, который состоялся в Лас-Вегасе (США), единогласным решением судей.

Кроуфорд побил Канело, стал абсолютом второго среднего веса и установил историческое достижение – ВИДЕО

Выигрыш позволил Кроуфорду стать чемпионом мира в пяти весовых категориях. До этого поединка Теренс был чемпионом в легком, первом полусреднем, полусреднем и первом среднем дивизионе. В полусреднем и первом полусреднем весе американский боксер был абсолютным чемпионом.

"Я не знаю, мне нужно встретиться со своей командой и обсудить это", – заявил Кроуфорд после победы над Альваресом на пресс-конференции, отвечая на вопрос о вероятном уходе на пенсию.

Теренс Кроуфорд стал первым в истории абсолютным чемпионом в первом полусреднем, полусреднем и втором среднем весе в эпоху четырех поясов.

