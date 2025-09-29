Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) после парада в свою честь в Омахе (штат Небраска, США) получил штраф.

На родине американского боксера состоялся парад, который был посвящен победе Кроуфорда над бывшим чемпионом мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 KO). Вскоре после него стало известно, что после парада полиция остановила Теренса Кроуфорда за нарушение правил дорожного движения. Во время остановки правоохранители были вынуждены держали боксера под прицелом. Причина – в машине было огнестрельное оружие. Его имел один из охранников Кроуфорда. Как выяснилось, тот имел законное право на ношение оружия. В итоге Теренс Кроуфорд получил штраф за нарушение.

Video footage shows Terence Crawford being pulled over by Omaha Police and held at gunpoint last night following his victory parade



The Mayor of Omaha issued the following statement following the incident:



“I learned Omaha police pulled over Terence “Bud” Crawford on a… pic.twitter.com/zE1mi3vl3Z — Championship Rounds (@ChampRDS) September 28, 2025

