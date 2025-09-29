Кроуфорд попал впросак после парада в свою честь – полиция держала боксера под прицелом (ВИДЕО)
Теренс Кроуфорд стал нарушителем правил дорожного движения.
Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе американец Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) после парада в свою честь в Омахе (штат Небраска, США) получил штраф.
На родине американского боксера состоялся парад, который был посвящен победе Кроуфорда над бывшим чемпионом мексиканцем Саулем Канело Альваресом (63-3-2, 39 KO). Вскоре после него стало известно, что после парада полиция остановила Теренса Кроуфорда за нарушение правил дорожного движения. Во время остановки правоохранители были вынуждены держали боксера под прицелом. Причина – в машине было огнестрельное оружие. Его имел один из охранников Кроуфорда. Как выяснилось, тот имел законное право на ношение оружия. В итоге Теренс Кроуфорд получил штраф за нарушение.
