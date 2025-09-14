Обладатель поясов WBC, WBO, WBA и IBF Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) из Мексики и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО) определили лучшего во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Боксеры должны были провести на ринге 12 раундов и смогли пройти всю дистанцию поединка.

Начало боя не дало преимущества ни одному из боксеров. Солиднее выглядел Кроуфорд, но Альварес был слишком опасным. В четвертом раунде скорости стали заметно выше – Теренс хорошо двигался, а Канело, казалось, готов был прибавлять и прибавлять. Американец на размен не шел, а с головой держал дистанцию, молниеносно атаковал, после чего переходил в защиту.

В девятом раунде Кроуфорд почти набросился на Канело, но тот ответил прессингом. Напряжение на ринге увеличивалось, но нокаутирующим событие не разразилось. Победителя боя определили судьи и единогласно отдали предпочтение Кроуфорду – 116–112, 115–113, 115–113.

Американец Теренс Кроуфорд стал первым абсолютным чемпионом мира в трех дивизионах в эпоху четырех поясов.

TERENCE CRAWFORD IS THE UNDISPUTED SUPER MIDDLEWEIGHT WORLD CHAMPION AFTER 12 ROUNDS WITH CANELO ÁLVAREZ #CaneloCrawford pic.twitter.com/SItIuhXRRu — Netflix (@netflix) September 14, 2025

