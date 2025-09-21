Американский боксер Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) добровольно освободил чемпионский пояс WBA в первом среднем весе, сообщил инсайдер американского телеканала ESPN Сальвадор Родригес.

Полноценным чемпионом первого среднего веса по версии WBA стал немецкий боксер Абас Барау (17-1, 9 КО). Он еще в августе этого года единогласным решением судей победил кубинца Йоениса Тельеса (10-1, 7 КО) и завоевал временный пояс организации. Теперь Барау является обладателем полноценного титула.

Напомним, Теренс Кроуфорд в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе выиграл у Сауля Канело Альвареса и стал абсолютным чемпионом второго среднего веса.

