"Кроуфорд – очень хороший боец, и это вызов для меня. Это что-то совсем другое. Нам нужно спарринговать как с левшами, так и с правшами. Все имеют проблемы с таким стилем,как у него, но я работаю над этим. И сейчас я имею опыт, чтобы противостоять любому стилю. Я другой. Я могу потерять все, потому что он поднимается на две весовые категории, но я всегда любил бросать себе вызов.

Теренс Кроуфорд – один из лучших бойцов. Но я тоже, поэтому я и согласился на этот бой. Вы видите, насколько важен этот бой. Он не уверен в себе, не верит на 100% в свою способность это сделать. А я это сделаю, я выиграю. Я это чувствую.

Мой стиль не меняется. Я могу все. Я могу боксировать, могу идти вперед, могу контратаковать, я могу делать все что угодно. Думаю, что этот бой станет одним из лучших боев в истории бокса. В нем задействовано все – наше наследие. Это большой момент для бокса", – сказал Альварес для сказал Альварес для The Ring.

Напомним, поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. На кону поединка будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, которым владеет Альварес.

