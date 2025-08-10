"Я третий в рейтинге лучших боксеров мира? Вы действительно так думаете? Кто оценивает меня как номер три? Мне надо с ним поговорить.

"На самом деле у Усика случилась большая трагедия": экс-чемпион мира нашел главный минус в карьере Александра

Да, Александр Усик номер один, ему лучше там и оставаться. Я не лучше Усика, но я должен идти вторым, а не Наоя Иноуэ", – цитирует Кроуфорда SecondsOut Boxing News.

Напомним, накануне авторитетное боксерское издание The Ring опубликовало свежую десятку сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории (Р4Р), где Теренса разместили на третьей позиции.

"Усик? Он явно не готов к бою с таким боксером": жертва украинца оценил потенциального соперника Александра