После победного матча против Уильяма Скалла (23–1, 9 KO), Сауль Канело Альварес (63–2–2, 39 KO) не стал терять время и уже готовится к бою против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

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Уже 12 сентября состоится долгожданный объединительный бой за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе.

"Теренс Кроуфорд – это один из лучших боксеров мира. Мне очень нравится делить ринг с такими бойцами", – цитирует мексиканца The Ring.

Canelo Alvarez is looking forward to his fight against Terence Crawford in September pic.twitter.com/8YOzl9LsCC — Ring Magazine (@ringmagazine) May 6, 2025

Кроуфорд тоже расхвалил своего будущего оппонента.

"Сауль Альварес – это лицо бокса и самый сильный соперник для меня из всех возможных. Если я побежу Канело, то стану одним из величайших боксеров в истории", – заявил Теренс.

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