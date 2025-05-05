Кросби впервые за 10 лет поедет на чемпионат мира по хоккею – НХЛ подтвердила решение легендарного канадца
Капитан Питтсбурга Сидни Кросби отправится на предстоящий мировой форум по хоккею.
Сборная Канады по хоккею подтвердила заявление НХЛ, что звезда Питтсбург Пингвинз Сидни Кросби поедет с национальной командой на чемпионат мира.
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Об этом официально сообщили в соцсети X.
До этого Кросби выступал за сборную на чемпионате мира лишь дважды: в 2006 и 2015 годах. Именно на ЧМ-2015 Кросби помог команде завоевать золото и после этого больше не участвовал на чемпионатах мира. Также Сидни выигрывал Олимпиаду с Канадой в 2010 и 2014 годах.
Добавим, что решению канадского хоккеиста поспособствовал тот факт, что Питтсбург не сумел попасть в розыгрыш Кубка Стэнли в текущем сезоне.Пингвинз в регулярном чемпионате заняли 13-е место в Восточной конференции и не пробились в плей-офф НХЛ.
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