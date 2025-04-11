В пятницу, 11 апреля, в седьмом матче финальной серии между Киев Кэпиталз и Кременчугом определялся чемпион Украины сезона 2024/25. Отчет о матче читайте на "Футбол 24+".

Чемпионат Украины 2024/25, плей-офф, 7-й матч финала 7-й матч финала

Киев Кэпиталз – Кременчуг – 1:2 (общий счет в серии – 3:4)

Шайбы: Черненко, 44 – Кукла, 59, Середницкий, 63

Судьба чемпиона Украины по хоккею определится в седьмой игре серии – Кременчуг вырвал победу над Киев Кэпиталз в овертайме

Перед решающей дуэлью счет в серии был ничейный (3:3), поэтому судьба чемпионства решалась в седьмом заключительном матче. Согласно регламенту, в случае ничьей команды ждал 20-минутный овертайм до заброшенной шайбы. Если же и тогда команды не смогут выявить победителя – традиционной серии буллитов не будет, а состоится еще один 20-минутный период, пока кто-то не реализует "золотую шайбу".

Интересно, что судьба титула чемпиона Украины уже второй раз в истории решалась в седьмом матче серии. Впервые это случилось в 2020 году, когда Кременчуг завоевал титул в серии с Донбассом.

Уже на 3-й минуте несмотря на активность игроков Кэпиталз мог забивать Кривошапкин. Впоследствии удаление получил легионер хозяев Янг Ху, однако Кременчуг не смог реализовать численное большинство. На 10-й минуте команды обменялись опасными моментами: сначала удар Лесникова приняла стойка ворот Кеменчука, а через несколько секунд "выстрел" Середницкого нейтрализовал 19-летний кипер Кэпиталз Бойко, которого легендарный Вадим Шахрайчук выпустил вместо чеха Радека Хааса. За две минуты до завершения первого периода прозвучала воздушная тревога и игру пришлось прервать.

Во второй двадцатиминутке Кривошапкин убегал на свидание с Бойко, пытаясь реализовать численное большинство, но Бердникс в последний момент выбил шайбу из-под клюшки форварда гостей. Незадолго до перерыва вновь героями эпизодов стали киперы: Бойко дважды среагировал на удары соперника, а Захарченко спас после броска Панченко.

В начале третьего периода гости имели два момента, но киевляне отбились. Однако на 44-й минуте Кэпиталз таки сумели выйти вперед, реализовав большинство – Черненко успел подставить клюшку после броска Панченко и шайба влетела под перекладину. Команды не чурались грязной игры, раз за разом оставаясь в меньшинстве. На последней минуте Бойко в который раз спас киевлян после опасного броска Игнатенко, а Матусевич попал в штангу. Однако выстоять Кэпиталз не смогли – Лялька за 27 секунд до финального свистка восстановил статус-кво, реализовав 3 против 6.

Уже на первой минуте овертайма Середницкий пробил беззащитного Бойко, реализовав "золотую шайбу", и принес Кременчугу второе в истории золото чемпионата Украины – впервые команда праздновала успех в 2020 году.

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