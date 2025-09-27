ХК Кременчуг и Сокол провели финальный матч розыгрыша Кубка Украины по хоккею. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

Кубок Украины-2025 по хоккею, финал

ХК Кременчуг – Сокол – 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Действующий чемпион Украины клуб Кременчуг и киевский Сокол, бронзовый призер сезона-2024/25, на групповой стадии текущего кубкового турнира провели поединок, который завершился в пользу сильнейшей команды страны. Кременчуг победил 5:0.

Итог того матча делал фаворитом финала именно кременчугский коллектив и он свой статус уверенно подтвердил, хотя и получил он киевской команды достойное сопротивление. В первом периоде чемпионы страны лишь один раз добились успеха, во втором периоде шайба еще дважды побывала в воротах Сокола – 3:0.

Только после этого Кременчуг смог дожать соперника, одержал крупную победу 6:0 и во второй раз в истории выиграл Кубок Украины.

