Промоутер Александр Красюк высказался относительно завершения сотрудничества с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.

"Я почувствовал импульс. Это было правильное время, что бы уйти. Я пожелал Усику стать тройным абсолютным чемпионом и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона", – сказал промоутер.

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На вопрос о причинах прекращения сотрудничества с Усиком Александр Красюк заявил, что расскажет об этом позже.

"Я собираюсь это сделать. Но оставлю это для своих мемуаров", – приводит слова Красюка World Boxing News.

Напомним, что Александр Усик и Александр Красюк прекратили сотрудничество за месяц до реванша с Даниэлем Дюбуа. Красюк был промоутером Усика с самого начала его профессиональной карьеры в 2013 году.

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