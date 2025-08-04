Красюк заинтриговал заявлением о причинах прекращения сотрудничества с Усиком: "Я почувствовал импульс"
Промоутер Александр Красюк высказался относительно завершения сотрудничества с абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком.
"Я почувствовал импульс. Это было правильное время, что бы уйти. Я пожелал Усику стать тройным абсолютным чемпионом и сказал, что останусь пожизненным промоутером двукратного абсолютного чемпиона", – сказал промоутер.
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На вопрос о причинах прекращения сотрудничества с Усиком Александр Красюк заявил, что расскажет об этом позже.
"Я собираюсь это сделать. Но оставлю это для своих мемуаров", – приводит слова Красюка World Boxing News.
Напомним, что Александр Усик и Александр Красюк прекратили сотрудничество за месяц до реванша с Даниэлем Дюбуа. Красюк был промоутером Усика с самого начала его профессиональной карьеры в 2013 году.
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