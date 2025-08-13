“У Энтони Джошуа уже есть лучший промоутер – Эдди Хирн. Я отношусь к ним обоим как к братьям, и если могу чем-то помочь, я всегда готов.

Очень надеюсь, что поединок состоится. Этот бой остается одним из самых ожидаемых поединков в боксе. После завершения карьеры Усика, бой Фьюри против Эй Джея станет самым желанным для всех. Как фанат бокса, я хотел бы увидеть этот супербой. По моему мнению, это поединок с равными шансами для обоих боксеров", – цитирует Красюка World Boxing News.

Напомним, что Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры в начале 2025 года, но неоднократно говорил, что может вернуться – например, ради еще одного боя против Усика. А Энтони Джошуа не выходил на ринг с 21 сентября 2024 года – тогда Эй Джей проиграл Даниэлю Дюбуа нокаутом.

