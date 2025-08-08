"Возможно, я прозвучу предвзято, но для меня он номер один в истории", – заявил промоутер.

Также Красюк рассказал, как он сотрудничает с Александром Усиком сейчас.

"Во-первых, мы остаемся друзьями. Во-вторых, мы запустили бренд здорового питания U17. Сейчас он тестируется в Украине, а вскоре появится в Великобритании, Европе, США и Канаде. Бокс – это прошлое, но мы создаем будущее сейчас", – приводит слова Красюка World Boxing News.

Напомним, Александр Усик и Александр Красюк прекратили сотрудничество за месяц до реванша с Даниэлем Дюбуа. Красюк был промоутером Усика с самого начала его профессиональной карьеры.

