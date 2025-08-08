Красюк назвал место Усика в истории и рассказал, чем занимается сейчас: "Бокс – это прошлое"
Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира Александра Усика, оценил уровень своего экс-подопечного.
"Возможно, я прозвучу предвзято, но для меня он номер один в истории", – заявил промоутер.
Также Красюк рассказал, как он сотрудничает с Александром Усиком сейчас.
"Во-первых, мы остаемся друзьями. Во-вторых, мы запустили бренд здорового питания U17. Сейчас он тестируется в Украине, а вскоре появится в Великобритании, Европе, США и Канаде. Бокс – это прошлое, но мы создаем будущее сейчас", – приводит слова Красюка World Boxing News.
Напомним, Александр Усик и Александр Красюк прекратили сотрудничество за месяц до реванша с Даниэлем Дюбуа. Красюк был промоутером Усика с самого начала его профессиональной карьеры.
