Спортсмен отсидит годичный карантин для выступлений за сборную Хорватии, сообщает пресс-служба Хорватской федерации спортивной гимнастики.

Ковтун официально сменил гражданство Украины – гимнаст променял родную страну на Хорватию

Ковтун будет иметь право выступать за новую страну на международных соревнованиях под эгидой FIG, начиная с 10 июля 2026 года. Таким образом, 21-летний гимнаст не будет участвовать в этапах Кубка мира и части соревнований Кубка мирового вызова. Однако экс-украинец не пропустит ни чемпионат Европы, который состоится в Загребе в августе 2026 года, ни дальше мировое первенство в октябре.

Напомним, недавно Илья Ковтун официально сменил спортивное гражданство на хорватское. В 2024 году спортсмен получил серебро Олимпийских играх-2024 года, выступая за Украину.

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