Ковтун официально сменил гражданство Украины – гимнаст променял родную страну на Хорватию
Гимнаст Илья Ковтун завершил процедуру смены гражданства.
Международная федерация спортивной гимнастики (FIG) официально подтвердила решение Ильи Ковтуна сменить гражданство Украины на хорватское.
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Ковтун получил первую в карьере медаль из Украины на Олимпийских играх-2024, выиграв серебро в спортивной гимнастике. Через полгода после этого достижение Илья неожиданно приступил к процедуре смены гражданства, мотивируя это тем, что "когда выиграл олимпийскую медаль, то почувствовал, что люди в Хорватии радовались больше, чем в Украине".
Тренер Ковтуна Ирина Горбачева рассказывала о разногласиях с федерацией гимнастики Украины и гораздо большей поддержке хорватской федерации.
Добавим, что Илья Ковтун ни разу не был в Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.
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