"Мне было немного грустно в первый день, когда я увидел, что украинцы мне писали в Instagram, но позже я сказал: "Ну, пишите, что хотите". Я считаю, это все нормальная реакция. В Украине идет война, люди имеют более серьезные проблемы, поэтому они стали достаточно агрессивными из-за этого, потому что нелегко жить в постоянном стрессе, когда каждый день можно потерять жизнь.

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Многие меня поддержали. Я понимаю обе стороны. У меня своя жизнь, и я сам принимаю решение, чтобы в будущем оно было мне на пользу", – рассказал Ковтун в интервью хорватскому медиа Glas Slavonije.

Напомним, 17 января появилась информация, что серебряный призер Олимпийских игр-2024 Илья Ковтун и его тренер Ирина Горбачева-Надюк подали документы на принятие спортивного гражданства Хорватии. Именно там гимнаст вместе с тренером готовились к соревнованиям в Париже в течение 2024 года. 14 апреля Ковтун дал интервью хорватскому СМИ, в котором впервые сам публично подтвердил свое намерение сменить паспорт.

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