– Ломаченко реализовал свою карьеру на 100%, или все же ему не повезло полностью раскрыть потенциал?

– Был бы он американцем, то реализовал карьеру на 100%, а так он украинец, поэтому ему не дали сделать полностью то, что он хотел. Ломаченко, как минимум, заслуживал титул абсолютного чемпиона мира.

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– Не рано ли завершил карьеру Ломаченко, может ему надо было еще раз попробовать объединить пояса?

– Да нет уже мотивации у человека. Также не забывайте, что ему 37 лет, а это не тяжелая категория, а легкий вес. Ломаченко не о чем жалеть. Он был чемпионом в трех весовых категориях, дрался за титул абсолюта, но там не сложилось, – сказал Котельник в интервью Sport-Экспресс.

Напомним, в июне Василий Ломаченко объявил о завершении боксерской карьеры. Василий был двукратным олимпийским чемпионом в любителях и чемпионом мира в трех весовых категориях в профессионалах. Всего на профи-ринге Ломаченко провел 21 поединок, одержал 18 побед (12 досрочно) и потерпел три поражения.

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