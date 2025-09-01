US Open-2025, хард, женщины, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – Каролин Мухова (Чехия, WTA № 13) – 3:6, 7:6 (7:0), 3:6

Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open, оформив камбэк против французской теннисистки

Костюк в первом гейме стартовой партии попыталась сделать брейк, но два брейк-поинта не реализовала и проиграла. В следующем гейме на своей подаче Марта не смогла ответить, затем снова уступила на мячах соперницы, которая повела в счете 3:0. Для Муховой такое преимущество было комфортным и в девятом гейме она с четвертого сетбола закрыла партию.

Марта после поражения в первом сете права на еще одну ошибку не имела. Так что, она была обязана действовать агрессивно и исключительно на результат. Первый гейм на своей подаче она уверенно забрала, а затем имела два брейк-поинта на мячах соперницы, но ни один из них не реализовала. Третий гейм украинка снова выиграла (2:1), после чего в матче случилась пауза – Мухова запросили медицинский тайм-аут. Восстановление игры Костюк отпраздновала брейком (3:1), но сразу проиграла свой гейм. Далее соперницы проводили синхронный обмен, а судьбу партии решили только на тай-брейке – Марта в нем Мухову просто уничтожила.

Костюк в решающем сете при счете 1:2 не смогла выиграть гейм на своей подаче, а вот ее соперница – смогла, и повела 4:1. В седьмом гейме Марта имела три брейк-поинта (два – подряд), но дело не завершила и проиграла – 2:5. Неудача украинку окончательно надломила – Мухова вскоре победила в партии и во встрече, завоевав путевку в 1/4 финала.

Каролин Мухова в четвертьфинале US Open сыграет против Наоми Осаки, которая в 1/8 финала обыграла Коко Гофф в двух сетах – 6:3, 6:2.

