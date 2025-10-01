WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – Джессика Пегула (США, WTA № 7) – 3:6, 7:6 (7:4), 1:6

Костюк сыграет с финалисткой Ролан Гаррос-2022 на супертурнире в Пекине – Марта получила опытную соперницу

Украинская теннисистка Марта Костюк, имея 23-й номер посева, выступления на турнире серии WTA 1000 в Пекине начала со второго раунда и одержала две победы. Она сначала переиграла в двух сетах (6:1, 6:1) немку Эллу Зайдель (WTA № 95), а затем также в двух партиях выиграла у Александры Соснович (WTA № 130) из Беларуси – 6:4, 6:2. В борьбе за путевку в четвертьфинал Костюк встретилась с американкой Джессикой Пегулой – седьмой ракеткой мира и пятым номером турнира.

Первый сет украинка начала с потери своего гейма. Это позволило представительнице США выйти вперед – 2:0. Костюк быстро отыгралась (2:2), но шансом выйти вперед не воспользовалась (снова проиграла гейм на своей подаче). После этого Марта еще дважды не удержала свою подачу, хотя и сделала один брейк, и проиграла партию за 41 минуту – 3:6.

Во втором сете при счете 2:1 в свою пользу Пегула имела два брейк-пойнта на подаче украинки – Марта их отыграла и гейм спасла. 2:2. Далее после обмена геймами Костюк сделали американке брейк, вышла вперед 5:3, но на подаче соперницы не реализовала три сетбола и сразу проиграла свой гейм – 5:5. Пегула тут же забрала свой гейм и чуть не закрыла всю игру на подаче украинки. Судьбу партии решил тай-брейк – его выиграла Костюк (7:4), которой удалось забрать три очка на подаче американки.

В начале решающего сета, как и в первой партии, Марта проиграла свой гейм, и американка повела в счете 2:0. После такого в стартовом сете был камбэк со стороны Костюк, но на этот раз его не произошло – Пегула, наоборот увеличила свое преимущество до 4:0. Остановить представительницу США украинка в дальнейшем не смогла.

