Стало известно, какие средства заработали украинские теннисистки за свое участие в Открытом чемпионате США по теннису 2025 года.

Марта Костюк, вылетев в 1/8 финала US Open-2025, заработала 437 тысяч долларов (400 тысяч за одиночный + 37 500 за парный разряды), об этом сообщает Sport.ua.

Таким образом 23-летняя украинка получила большие призовые, чем Свитолина, Ястремская и Стародубцева вместе взятые – все три теннисистки вылетели уже в первом раунде одиночного разряда и получили по 110 тысяч долларов.

Анастасия Соболева, Дарья Снигур и Александра Олейникова заработали 27 500 долларов каждая после вылета в первом раунде квалификации мэйджора.

Надежда и Людмила Киченок, а также Юлия Стародубцева в парном разряде ограничились суммами в 15 тысяч долларов. Даяна Ястремская, которая пробилась во второй раунд в паре с Алишей Паркс, получила в придачу 22 500 долларов за турнир.

