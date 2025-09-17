Кубок Билли Джин Кинг 2025, 1/4 финала, хард

Испания – Украина – 0:1

Джессика Бузас Манейро – Марта Костюк – 6:7 (3:7), 2:6

Испания – Украина: где смотреть бесплатно исторический матч Кубка Билли Джин Кинг

Костюк уже в первом гейме стартового сета была близкой к тому, чтобы сделать брейк – имела два брейк-поинта, но ни один из них не реализовала. А вот Бузас Манейро в четвертом гейме с первого брейка забрала гейм украинки и повела 3:1. К счастью, развить преимущество испанка не смогла – Марта вернула ей должок, после чего с еще одним брейком вышла вперед 4:3. К сожалению, теперь Костюк не забрала свою подачу и потеряла условное преимущество – 4:4. Как итог, судьба партии решилась на тай-брейке, где Марта ошибалась значительно меньше Джессики и выиграла 7:3.

Костюк на старте второй партии потеряла свой гейм, после чего быстро отыгралась, забрала свою подачу и еще раз сделала брейк соперницы. Далее – Марта счет 3:1 превратила в 4:1 в свою пользу. Преимущество было за украинкой. Важным было его не растерять – Костюк не растерялась и на подаче Бузас Манейро в восьмом гейме с первого матчбола закрыла игру.

Во второй встрече поединка сыграют первые номера сборных Украины и Испании – Элина Свитолина и Паула Бадоса.

Свитолина оценила сборную-соперницу Украины в 1/4 финала Кубка Билли Джин Кинг: "Не самый плохой вариант"