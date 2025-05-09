Украинская теннисистка перед встречей с Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Риме (Италия) напомнила всему миру о российско-украинской войне и о молчаливой позиции большинства спортсменов из страны-террористки.

Костюк не оставила шансов сопернице в стартовом поединке престижного турнира в Риме

"Бывают времена, когда молчание означает делать вид, будто ничего не происходит. Война против Украины не просто продолжается – она болезненная, несправедливая и глубоко реальная. Она формирует жизнь, будущее и повседневный выбор способом, который многим даже не придется представить. Некоторые говорят, что спорт должен оставаться вне политики. Но это не политика – это о человечности...

С начала войны я решила не пожимать руку российским или белорусским теннисисткам – как личную позицию против агрессии России. Но когда кто-то не только говорит правду, называя Россию агрессором, но также принимает меры по этому поводу, это заслуживает уважения. Дарья Касаткина четко высказалась против войны и приняла решение отказаться от российского спортивного гражданства. Для этого нужна смелость, и я это признаю. Я надеюсь, что это не последний шаг, а часть более глубокого обязательства.

Я за Украину. Я выступаю за правду, за достоинство и за тех, кто решает говорить и действовать, когда молчать будет легче", – написала в частности Костюк в сториз инстаграма.

На тысячнике в Риме Марта Костюк и Дарья Касаткина встретятся 9 мая. Они разыграют путевку в 1/16 финала турнира.

Костюк поделилась планами на супертурнир в Риме после феерического старта