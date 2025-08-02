Марта Костюк провела матч 1/8 финала турнира WTA 1000 в Монреале против Маккартни Кесслер. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/8 финала

Маккартни Кесслер (США, WTA № 32) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 1:2 (7:5, 3:6, 3:6)

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Поединок Марты Костюк и Маккартни Кесслер начался очень драматичным образом. Еще во время первого гейма кому-то из зрителей на трибунах стало плохо и игру прервали почти на 20 минут.

Такая задержка негативно повлияла на готовность украинки в матче. Во время первого сета Костюк постоянно лидировала в счете, но ей не хватало банального везения, чтобы оторваться в счете и забрать партию в свою пользу. В итоге Кесслер смогла отыграть сет-болы Марты и затем вырвать победу – 7:5.

Костюк сделала выводы после первой партии и перевернула игру во втором сете – 6:3 в пользу украинки. В третьем сете Марта продолжала владеть инициативой, но американка не отпускала украинку далеко в счете. В конце концов Костюк с помощью эйса получила комфортное преимущество и повторила счет второго сета – 6:3 с матч-пойнтом на подаче соперницы.

В четвертьфинале Марта может встретиться с другой украинкой – Даяной Ястремской (WTA № 35). Но для этого Даяна должна победить в своем матче 1/8 финала экс-россиянку Елену Рыбакину (Казахстан, WTA № 12).

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