WTA 1000 Рим. Пары. Грунт. 1/16 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Мию Като (Япония) / Алдила Сутджиади (Индонезия) – 6:3, 6:2

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В первом раунде турнира Марта Костюк и ее напарница Елена-Габриэла Русе из Румынии победили азиатский дуэт Мию Като (Япония) и Алдилу Сутджиади (Индонезия). Игра длилась 1 час и 5 минут. За матч Костюк и Русе 1 раз подали навылет, сделали 1 двойную ошибку и 5 брейков. Их соперницы дважды ошиблись на подаче и сделали 2 брейка.

Ранее эти пары теннисисток не встречались. Во втором раунде турнира Костюк и Русе сыграют против Ульрикке Эйкери и Эри Ходзуми. Кроме Марты Костюк в следующий круг турнира вышла Людмила Киченок в паре с американкой Софией Кенин.

Напомним, Марта Костюк также продолжает выступления в одиночном разряде. В 1/16 финала украинка сыграет с Лейлой Фернандес (WTA 26), в первых двух раундах турнира Костюк победила Александру Эалу и Дарью Касаткину.

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