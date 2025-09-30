Матч между Джессикой Пегулой и Мартой Костюк состоится 1 октября в 15:30 по киевскому времени.

Известен гонорар Костюк за выход в 4-й раунд турнира WTA 1000 в Китае – сумма может увеличиться

Теннисистки будут бороться за выход в четвертьфинал китайского тысячника. Американская и украинская теннисистки встречались между собой 4 раза. Трижды побеждала Пегула и лишь однажды победу праздновала Костюк.

Последний раз Пегула одолела украинку в марте в 1/8 финала тысячника в Майами. Тогда Марта уступила в двух сетах со счетом 2:6 и 3:6.

Костюк сыграет с финалисткой Ролан Гаррос-2022 на супертурнире в Пекине – Марта получила опытную соперницу