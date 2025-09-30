Костюк узнала время и дату матча за выход в четвертьфинал тысячника в Пекине
20:40 - Читати українською
Украинская теннисистка Марта Костюк сыграет в 1/8 финала турнира против Джессики Пегулы 1 октября.
Матч между Джессикой Пегулой и Мартой Костюк состоится 1 октября в 15:30 по киевскому времени.
Известен гонорар Костюк за выход в 4-й раунд турнира WTA 1000 в Китае – сумма может увеличиться
Теннисистки будут бороться за выход в четвертьфинал китайского тысячника. Американская и украинская теннисистки встречались между собой 4 раза. Трижды побеждала Пегула и лишь однажды победу праздновала Костюк.
Последний раз Пегула одолела украинку в марте в 1/8 финала тысячника в Майами. Тогда Марта уступила в двух сетах со счетом 2:6 и 3:6.
Костюк сыграет с финалисткой Ролан Гаррос-2022 на супертурнире в Пекине – Марта получила опытную соперницу
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter