Матч украинки Марты Костюк против Каролины Муховой получил точное время и дату.

Последняя украинка на US Open Марта Костюк проведет игру 1/8 финала турнира против Каролины Муховой (WTA № 13).

Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open, оформив камбэк против французской теннисистки

В WTA сообщили, что игра состоится 1 сентября. Стартует поединок примерно в 22:00 по Киеву, если предыдущие игры игрового дня сильно не задержатся.

Таким образом, у Марты Костюк будет немного времени на восстановление после изнурительной игры против Диан Парри. К тому же, украинка 31 августа также проведет поединок в парном разряде вместе с Еленой Габриэлой Русе.

Стоит отметить, что Каролина Мухова также имела непростой матч на стадии 1/16 финала, где она за 2 часа 27 минут победила другую представительницу Чехии Линду Носкову (WTA № 32)

14-летняя украинская теннисистка вышла в свой первый финал в профессиональной карьере