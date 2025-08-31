Костюк узнала, когда сыграет исторический матч за выход в четвертьфинал US Open – тяжелый календарь для украинки
Матч украинки Марты Костюк против Каролины Муховой получил точное время и дату.
Последняя украинка на US Open Марта Костюк проведет игру 1/8 финала турнира против Каролины Муховой (WTA № 13).
Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open, оформив камбэк против французской теннисистки
В WTA сообщили, что игра состоится 1 сентября. Стартует поединок примерно в 22:00 по Киеву, если предыдущие игры игрового дня сильно не задержатся.
Таким образом, у Марты Костюк будет немного времени на восстановление после изнурительной игры против Диан Парри. К тому же, украинка 31 августа также проведет поединок в парном разряде вместе с Еленой Габриэлой Русе.
Стоит отметить, что Каролина Мухова также имела непростой матч на стадии 1/16 финала, где она за 2 часа 27 минут победила другую представительницу Чехии Линду Носкову (WTA № 32)
