Ига Свьонтек победила Анастасию Потапову в 1/32 финала тысячника в США. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/32 финала

Ига Свёнтек (Польша, WTA № 3) – Анастасия Потапова (WTA № 45) – 2:0 (6:1, 6:4)

Бывшая первая ракетка мира Ига Свёнтек разобралась в двух сетах с россиянкой Анастасией Потаповой.

Представительница Польши уничтожила "нейтралку" в первой партии 6:1, а затем взяла верх и во втором сете – 6:4. Матч длился 1 час 14 минут.

В 1/16 финала Свьонтек встретится с украинкой Мартой Костюк, которая в своем матче за 51 минуту разобралась с немкой Татьяной Марией.

