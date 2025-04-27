Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночный разряд, 1/16 финала.

Анастасия Потапова ("нейтральная") – София Кенин (США) – 3:6, 6:4, 7:6(6)

Следующей соперницей Костюк на турнире WTA 1000 в Мадриде станет 39-я ракетка мира – "нейтральная" россиянка Анастасия Потапова. Она в своем матче сумела переиграть американку Софию Кенин.

Костюк на характере дожала россиянку и вышла в 1/8 финала Мадрида – видео фирменного унижения "болотной"

Игра продолжалась 2 часа 29 минут. Кенин была близкой к победе, однако не смогла использовать двойной матч-пойнт на тай-брейке решающего сета. Добавим, что Костюк и Потапова за свою карьеру встречались трижды – россиянка побеждала два раза, но последняя встреча была за Мартой.

Напомним, что Костюк в своем матче 1/16 финала победила другую россиянку, Веронику Кудерметову. Матч Марты с Потаповой запланирован на понедельник, 28 апреля, начало в 16:00.

Стародубцева оформила суперкамбэк с россиянкой и вышла в 1/8 финала WTA 1000 в Мадриде