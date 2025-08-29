US Open-2025, хард, женщины, пары, 1/32 финала

Марта Костюк (Украина) / Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Джессика Бузас Манейро (Испания) / Элизабетта Коччаретто (Италия) – 6:2, 6:1

Ястремская, Надежда Киченок и Стародубцева получили разные эмоции в парах на US Open – только одна украинка прошла дальше

Марта Костюк в паре с Еленой-Габриэлой Русе уверенно вышла во второй круг US Open. Украино-румынский тандем разгромил дует Джессика Бузас-Манейро/ Элизабетта Коччаретто, проиграв лишь 3 гейма за матч.

Игра длилась 57 минут. Это была первая встреча дуэтов. Костюк и Русе во втором раунде поборются либо против Майи Джойнт и Кэти Макнелли, или против Беатрис Хаддад Майи и Лауры Зигемунд.

US Open-2025 не признает авторитет сеяных игроков – 26 представителей теннисной элиты уже вылетели из турнира