Сборная Украины по теннису уверенно начала свой путь за выход в финальную часть престижного турнира.

В пятницу, в рамках Кубка Билли Джин Кинг за выход в финальную стадию турнира Марта Костюк в дебютном матче сборной Украины уверенно прошла представительницу Польши Катажину Каву.

Свитолина и Костюк получили соперниц в стартовом туре Кубка Билли Джин Кинг против Польши

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Катажина Кава (Польша, WTA № 156) – Марта Костюк (Украина, WTA № 25) – 0:2 (1:6, 2:6)

Экс-первая ракетка Украины Марта Костюк не испытывала трудностей со 156-й ракеткой мирового рейтинга Катажиной Кавой. Наша спортсменка в двух сетах разгромила 32-летнюю соперницу. На старте первого сета теннисистки обменялись брейками. После этого украинка выиграла четыре подряд гейма, закрыв партию разгромной победой со счетом 6:1.

Во втором сете Костюк реализовала пять подряд геймов, в частности два на подаче соперницы. После этого Кава забрала один гейм, но Марта реализовала первый матч-пойнт – 6:2.

Матч длился 1 час и 7 минут. Украинка совершила два эйса и реализовала 75% брейкпойнтов.

Следующими на корт выйдут Элина Свитолина и Майя Хвалинская, которая занимает 121 место в рейтинге WTA. Для победы в противостоянии Украина должна выиграть два матча.

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