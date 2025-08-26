Марта Костюк и Кэти Бултер провели встречу первого раунда Открытого чемпионата США. Результат и отчет об игре – в этой новости "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/64 финала

Кэти Бултер (Великобритания, WTA № 48) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 4:6, 4:6

Свитолина сенсационно уступила 97-й ракетке мира и вылетела с US Open-2025 (ВИДЕО)

Костюк последней из украинок начала выступления на US Open-2025. До этого, напомним, в первом раунде основной сетки американского мейджора поочередно проиграли Юлия Стародубцева, Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

В третьем гейме первого сета Марта сделала брейк сопернице, но в восьмом гейме свою подачу не удержала и счет стал равным – 4:4. Это Костюк, похоже, мобилизовало – она сразу забрала гейм британки и со второго сетбола закрыла партию в свою пользу. Сет продолжался 46 минут.

В начале второй партии теннисистки обменялись брейками, но Марта смогла выиграть и третий гейм, в котором подавала Бултер. После этого украинка повела в счете 3:1. Этого преимущества Костюк хватило для победы в сете и встречи.

Победительница встречи в 1/32 финала встретится с представительницей Турции Зейнеп Сонмез (WTA № 81).

Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которая 250 недель находится в топ-100 мирового рейтинга – Марта среди топов