Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №27) отметилась эффектным моментом в матче 1/16 турнира в Монреале.

Костюк победила экс-россиянку Дарью Касаткину в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале. Поединок оказался чрезвычайно ожесточенным и конкурентным, украинка проиграла первый сет, но сравняла счет и дожала соперницу – 3:6, 6:3, 7:6.

Костюк с камбэком дожала экс-россиянку в 1/16 финала Монреаля

Во время розыгрыша тай-брейка Костюк забила эффектный виннер. Марта, защищаясь, упала на корт, однако смогла подняться и в итоге забрать очко.

К слову, в следующем раунде турнира в Монреале Марта Костюк сыграет против американки Маккартни Кесслер (WTA № 32).

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