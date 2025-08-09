Марта Костюк встретилась с Татьяной Марией в 1/32 финала тысячника в США. Результат и отчет о матче – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Цинциннати (США), хард, 1/32 финала

Татьяна Мария (Германия, WTA № 41) – Марта Костюк (Украина, WTA № 27) – 0:2 (0:6, 1:6)

Стародубцева уступила француженке в трёхчасовом поединке и вылетела из супертурнира в Цинциннати

Марта Костюк начала свои выступления на турнире WTA 1000 в Цинциннати с поединка против Татьяны Марии. Несмотря на еще не до конца залеченную травму запястья украинка начала игру с брейка. Немка явно была шокирована таким стартом, но Марта не собиралась останавливаться и оформила "бублик" для соперницы – 6:0 в первом сете.

Во второй партии продолжилось избиение Марии. Украинская теннисистка не смогла выиграть второй сет подряд под ноль, но довела дело до уверенной победы – 6:1 с матч-пойнтом на подаче соперницы.

Свитолина, Костюк и Ястремская узнали первых соперниц на супертурнире в Цинциннати