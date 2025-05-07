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"Это все началось в Австралии в прошлом году. До этого я всегда смотрела сетку, всегда просчитывала все. Интересовалась тем, кто может быть у меня в четвертом круге, в полуфинале, в финале – и где угодно. Но тогда все произошло случайно. Когда вышла жеребьевка, я просто подумала: "А почему бы не попробовать не смотреть?". Я спросила у тренера как моя сетка, а потом сказала, что не хочу знать детали.

Это действительно помогло. Я сосредоточилась на себе и у меня получился невероятный турнир в Австралии. С тех пор мы просто продолжили эту практику. Конечно, были турниры, когда я случайно видела сетку или мне кто-то говорил, или я сама смотрела – ну, бывает", – заявила Марта Костюк.

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