Эмма Радукану и Джессика Пегула провели встречу 1/16 финала турнира серии WTA 1000 в Пекине. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/16 финала

Эмма Радукану (Великобритания, WTA № 32) – Джессика Пегула (США, WTA № 7) – 6:3, 6:7 (11:9), 0:6

22-летняя британка Эмма Радукану, чемпионка US Open-2021, уверенно начала встречу с 31-летней американкой Джессикой Пегулой, которая имеет на турнире пятый номер посева. С двумя брейками и потерей лишь одного своего гейма она выиграла первый сет за 41 минуту – 6:3.

Соперницы во втором сете обменялись брейками и выдали мощную битву под занавес партии. В ней повезло Пегуле, которая на тай-брейке отыграла три матчбола и реализовала свой второй сетбол – 11:9.

В начале третьего сета Радукану рассыпалась под натиском опытной американки, которая является финалисткой Ролан Гаррос-2022. Пегула с тремя брейками подряд повела в счете 5:0, после чего хладнокровно довела встречу до победы.

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты.

В 1/8 финала Джессика Пегула станет соперницей 23-летней украинки Марты Костюк.

