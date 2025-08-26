Вторая ракетка Украины Марта Костюк попытается реабилитироваться за быстрый вылет своих земляков. Где смотреть поединок против Кэти Бултер, ищите на "Футбол 24+".

Марта Костюк, которая в мировой теннисной классификации занимает 28-ю строчку, начнет свой путь на US Open-2025 во вторник, 26 августа, поединком против британки Кэти Бултер (WTA № 48).

Свитолина сенсационно уступила 97-й ракетке мира и вылетела с US Open-2025 (ВИДЕО)

Игра стартует ориентировочно в 18:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на телеканале Eurosport, или же через платформу MEGOGO при наличии соответствующей подписки.

Интересно, что ранее встречались лишь однажды – в начале марта 2024 года в финале турнира серии WTA 500 в американском Сан-Диего сильнее оказалась Бултер.

Напомним, Костюк осталась единственной представительницей Украины на Открытом чемпионате США. Ранее Элина Свитолина вылетела от венгерки Анны Бондарь, Юлия Стародубцева проиграла россиянке Анне Блинковой, а Даяна Ястремская уступила ее землячке Анастасии Павлюченковой. Квалификацию не смогли преодолеть Дарья Снигур, Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Виталий Сачко.

Обидчица Свитолиной рассыпалась в комплиментах Элине после сенсационной победы на US Open: "Я была очень недовольна"