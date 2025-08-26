Костюк стартует на US Open-2025 – где и когда смотреть матч последней украинки на Открытом чемпионате США
Вторая ракетка Украины Марта Костюк попытается реабилитироваться за быстрый вылет своих земляков. Где смотреть поединок против Кэти Бултер, ищите на "Футбол 24+".
Марта Костюк, которая в мировой теннисной классификации занимает 28-ю строчку, начнет свой путь на US Open-2025 во вторник, 26 августа, поединком против британки Кэти Бултер (WTA № 48).
Игра стартует ориентировочно в 18:00 по киевскому времени. Ее можно будет посмотреть на телеканале Eurosport, или же через платформу MEGOGO при наличии соответствующей подписки.
Интересно, что ранее встречались лишь однажды – в начале марта 2024 года в финале турнира серии WTA 500 в американском Сан-Диего сильнее оказалась Бултер.
Напомним, Костюк осталась единственной представительницей Украины на Открытом чемпионате США. Ранее Элина Свитолина вылетела от венгерки Анны Бондарь, Юлия Стародубцева проиграла россиянке Анне Блинковой, а Даяна Ястремская уступила ее землячке Анастасии Павлюченковой. Квалификацию не смогли преодолеть Дарья Снигур, Александра Олейникова, Анастасия Соболева и Виталий Сачко.
