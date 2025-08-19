Украинская теннисистка Марта Костюк достигла отметки в 250 недель в первой сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации, сообщает Большой теннис Украины.

Костюк стала седьмой украинкой, которая имеет такой показатель. До Марты минимум 250 недель в топ-100 рейтинга WTA находились Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина и Алена Бондаренко, Наталья Медведева и Даяна Ястремская.

Костюк в первой сотне мирового рейтинга дебютировала 9 ноября 2020 года. С того момента она топ-100 не покидала. Самый высокий рейтинг Марты – 16-е место 17 июня 2024 года.

Украинские теннисистки, которые провели 250 и более недель в топ-100 рейтинга WTA

Элина Свитолина – 594

Леся Цуренко – 440

Екатерина Володько (Бондаренко) – 406

Наталья Медведева – 334

Алена Бондаренко – 324

Даяна Ястремская – 277

Марта Костюк – 250

