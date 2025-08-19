Костюк стала седьмой украинской теннисисткой, которая 250 недель находится в топ-100 мирового рейтинга
Марта Костюк достигла гроссмейстерского показателя игровой стабильности.
Украинская теннисистка Марта Костюк достигла отметки в 250 недель в первой сотне рейтинга Женской теннисной ассоциации, сообщает Большой теннис Украины.
Костюк стала седьмой украинкой, которая имеет такой показатель. До Марты минимум 250 недель в топ-100 рейтинга WTA находились Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина и Алена Бондаренко, Наталья Медведева и Даяна Ястремская.
Костюк в первой сотне мирового рейтинга дебютировала 9 ноября 2020 года. С того момента она топ-100 не покидала. Самый высокий рейтинг Марты – 16-е место 17 июня 2024 года.
Украинские теннисистки, которые провели 250 и более недель в топ-100 рейтинга WTA
Элина Свитолина – 594
Леся Цуренко – 440
Екатерина Володько (Бондаренко) – 406
Наталья Медведева – 334
Алена Бондаренко – 324
Даяна Ястремская – 277
Марта Костюк – 250
