– Учитывая сложности со здоровьем в Цинциннати, ожидали от себя, что сможете пройти до второй недели на мэйджоре?

– Последние три месяца были непростыми, и на US Open я ехала с мыслью пройти первый круг, ведь на двух предыдущих мэйджорах этого сделать не удалось. Поэтому каждый следующий шаг для меня – большая мотивация.

Костюк впервые в карьере пробилась в 1/8 финала US Open, оформив камбэк против французской теннисистки

– Каждый из трех сыгранных матчей на первой неделе US Open получился по-своему напряженным и эмоциональным. Оцените свою игру в каждом из них и скажите, какой матч для вас был самым сложным?

– Первый матч против Кэти Бултер получился довольно спокойным от начала и до конца – пожалуй, один из самых гладких стартовых матчей на мэйджорах в моей карьере. Второй и третий были значительно тяжелее. Самым сложным стал матч с Зейнеп Сонмез – она играла очень сильно, напряжение держалось постоянно, и я знала, что не могу позволить себе расслабиться даже на один розыгрыш.

Вчерашнюю игру я начала неудачно. Мы с Сандрой (тренером, – прим.) потом вспомнили мою игру против Сары Бейлек на Ролан Гаррос – ощущения в первом сете были очень похожи. И когда я играла второй сет, то радовалась уже самому факту, что независимо от результата сделала большой прогресс: начав игру неудачно, смогла перестроиться и действовать по-другому. А то, что в итоге выиграла – это для меня особенно ценно, потому что не всегда легко изменить свою игру, когда с самого начала что-то не идет. Поэтому все матчи были непростыми, но самым напряженным для меня стал второй.

– В матче с Парри было ощущение, что по крайней мере в первом сете вас что-то раздражало или беспокоило? Что-то мешало настроиться на матч?

– Нет, просто неудачно начала игру и долго не могла понять, что именно идёт не так. Плохо чувствовала мяч. А ещё есть фактор давления: когда выходишь в третьем круге против соперницы из-за пределов топ-100, всегда есть мысль, что должна выиграть. Я очень не хотела отдавать этот матч, поэтому и эмоций было больше, чем, например, в игре против теннисистки из топ-3.

– После матча вы снова пошли на тренировочный корт. Чья это была идея и какой элемент решили отработать дополнительно.

– В четверг после матча я тоже пошла потренироваться, только не на главных кортах. Некоторые моменты в игре чувствовала не очень хорошо, и иногда полезно сразу их проработать после тяжелых матчей, которые, можно сказать, "пережимают". Я так делала еще тогда, когда тренировалась с мамой. Это помогает выпустить эмоции, поиграть без давления и точечно отработать нужные элементы.

– Далее у вас Каролина Мухова, которая известна своим неординарным стилем игры. Что можете сказать о ее теннисе? Возможно, вы вместе тренировались.

– У нее действительно интересный и разнообразный стиль. Мы тренировались вместе только один раз – этом году в Индиан-Уэллс. На корте мне нужно будет немного прочувствовать её игру, но впереди захватывающий матч, которого я очень жду, – рассказала Костюк в интервью "Большому теннису Украины".

Напомним, за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США Марта будет бороться с чешкой Каролиной Муховой (WTA № 13). Поединок состоится 1 сентября. Ориентировочное начало встречи в 18:00.

Чемпионка Уимблдона феерично прорвалась в четвертьфинал US Open, отыграв 8 матч-болов у сенсационной американки