Украинская теннисистка Марта Костюк была вынуждена сложить ракетку в четвертьфинале тысячника в Монреале против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

WTA 1000. Монреаль. 1/4 финала

Марта Костюк (Украина) – Елена Рыбакина (Казахстан) – 0:1 (1:6, 1:2, отказ Костюк)

Марта Костюк на турнире в Канаде провела уже три тяжелых матча, каждый из которых длился 3 сета (все 3 – волевые победы украинки). На очереди была встреча с экс-россиянкой, представительницей Казахстана – Еленой Рыбакиной. Та, в свою очередь, отмечала боевые качества Костюк. До этого теннисистки провели 4 встречи между собой и сохранили паритет, правда, последние 2 матча завершились в пользу Рыбакиной.

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Начало игры получилось для Марты провальным – Рыбакина добралась брейк-пойнтов даже на подачах украинки. После третьего гейма Костюк вызвала медиков на корт, которые наложили ей тейп на запястье. Это привело к ухудшению подач, а в какой-то момент Марта даже пожаловалась на это тренеру.

Несмотря на такие проблемы, Костюк смогла добыть брейк-пойнт. Но 21 невынужденная ошибка и только 3 виннера лишь подчеркнули серьезность проблем Марты. Во втором сете украинка смогла взять еще один брейк-пойнт, но после третьего гейма решила сняться и поберечь собственное здоровье.

Добавим, что в полуфинале турнира WTA 1000 на Рыбакину ждет победительница противостояния между 18-летней канадкой Викторией Мбоко и испанкой Джессикой Бузас Манейро.

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