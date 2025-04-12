Марта Костюк и Селин Нёф открывали программу противостояния между Украиной и Швейцарией в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг, квалификация

Швейцария – Украина – 1:0

Селин Нёф (WTA № 178) – Марта Костюк (WTA № 25) – 2:0 (6:4, 7:6 (7:1 на тайбрейке)

В предыдущие дни сборная Украины разбила 3:0 Польшу, которой швейцарки с таким же счетом проиграли. Для первого в истории выхода в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг "сине-желтым" хватало выиграть еще хотя бы один матч сегодня.

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Казалось, что Марта Костюк уверенно выполнит задачу против 178-го номера рейтинга WTA – Селин Нёф. Впрочем, 19-летняя швейцарка с первых геймов начала навязывать украинке неудобный теннис. Соперницы обменялись 3 уверенными собственными подачами, а после первого брейка Марта умудрилась отдать Селин три подряд гейма и сет!

Вторая часть также сложилась непросто. Вдобавок ко всему Костюк почувствовала проблемы в районе живота и даже покидала корт для получения медицинской помощи. Марта продемонстрировала характер, отыграв два матчбола при счете 4:5. Дошло до тайбрейков, где Нёф все же забрала свое – 7:1. Первая победа Швейцарии в этой квалификации и первое поражение Украины.

Теперь надеемся на Элину Свитолину в матче против Жиль Тайхман или на парную битву, которая закроет игровой день.