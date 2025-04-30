Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночный разряд, грунт, 1/8 финала

Марта Костюк (Украина, WTA №36) – Анастасия Потапова (нейтральная, WTA №39) – 2:0 (6:3, 6:4)

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Марта Костюк встретилась во втором матче подряд на турнире WTA 1000 с представительницей болотного государства. После победы над Вероникой Кудерметовой украинка противостояла в 1/8 турнира "нейтральной" Анастасии Потаповой.

Костюк мощно стартовала с двух подряд выигранных геймов. Потапова оживилась и сокращала отрыв, но украинка, мотивированная принципиальностью противостояния, смогла дожать россиянку – 6:3 в первом сете.

Во второй партии Марта на кураже продолжила избиение россиянки, выиграв 4 гейма подряд. Но на следующей подаче произошел неприятный инцидент, когда украинка упала и разбила колено. После медицинского тайм-аута Потапова отквитала один гейм на подаче Костюк, а затем еще один на своей подаче. Казалось, что травма украинки может создать условия для камбека "нейтральной", но Марта смогла перебороть боль и забрать решающий сет – 6:4 в пользу Костюк с матч-пойнтом на подаче соперницы.

В следующем раунде украинская теннисистка встретится с белоруской Ариной Сабаленко.

Добавим, что до Костюк в четвертьфинал мадридского турнира пробилась еще одна украинка – Элина Свитолина. Если и Костюк, и Свитолина пройдут своих соперниц, в полуфинале мадридского турнира может произойти украинское противостояние.

Свитолина одержала 10-ю сухую победу подряд и обновила рекорд – в четвертьфинале турнира она может встретиться с россиянкой