Украинка Марта Костюк встречалась с Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале.

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 финала

Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – Дарья Касаткина (Австралия, WTA № 18) – 2:1 (3:6, 6:3, 7:6)

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Касаткина достаточно уверенно выиграла первый сет, но во втором украинка реваншировалась. Решающая партия проходила в упорной борьбе, матч дошел до тай-брейка, в котором немного лучше была Марта Костюк.

Игра длилась 2 гола и 28 минут. Это была восьмая встреча теннисисток. Счет противостояний отныне равный – 4:4.

В следующем раунде Марта Костюк сыграет против победительницы пары Мирра Андреева – Маккартни Кесслер.

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