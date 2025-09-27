Марта Костюк провела свою первую встречу на турнире WTA 1000 в Китае. Результат и отчет – в этой новости "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекин (Китай), хард, 1/32 финала

Элла Зайдель (Германия, WTA № 95) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 1:6, 1:6

Ястремская потерпела поражение на старте крупного турнира в Китае – повторить Костюк не смогла

Марта Костюк, имея 23-й номер посева, не почувствовала никакого сопротивления со стороны немки Эллы Зайдель во встрече второго раунда пекинского "тысячника", которая стала для украинки стартовой на соревнованиях.

Костюк за 59 минут разбила соперницу в двух сетах, отдав ей лишь два гейма. Эта победа стала для Марты третьей подряд – до этого она выиграла два матча в форме сборной Украины на Кубке Билли Джин Кинг.

В 1/16 финала турнира в Пекине Марта Костюк сыграет или против японки Наоми Осаки (WTA № 14), или против Александры Соснович (WTA № 130).

Round 3 awaits



Marta Kostyuk progresses in Beijing, defeating Seidel 6-1, 6-1.#2025ChinaOpen pic.twitter.com/7xM07QmEM2 — wta (@WTA) September 27, 2025

Людмила Киченок с классным камбэком победно стартовала в паре на супертурнире в Пекине