"Конечно, выйти вперед 1:0 – это очень хорошо. Но это только первый матч дня. Жду с нетерпением, чтобы болеть за Элину. Это будет замечательная битва.

Я очень счастлива, что сейчас мы впереди в этом противостоянии, это правда очень хорошо, но матчевая встреча еще продолжается.

Сегодня я помнила, как Коччаретто отыгралась несколько дней назад, проигрывая по ходу и первого, и второго сетов. Я знала, что она будет бороться до последнего. Последний гейм был очень-очень долгим, но я просто старалась и дальше играть агрессивно, продолжать давить на нее. Я думаю, что у меня был хороший план на игру, он очень хорошо работал.

Спасибо всей моей команде, все они уже ушли (смеется), но они были замечательной поддержкой для меня и до матча, и во время матча. Я действительно счастлива, что справилась за два сета, это был замечательный поединок", – рассказала Костюк прямо на корте после завершения встречи с Коччаретто.

