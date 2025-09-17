"В первую очередь, я хочу поблагодарить украинских болельщиков, которые поддерживали (меня). Это было невероятно. Просто представлять свою страну, просто быть здесь, и не имеет значения – проигрываю я или выигрываю, – уже большая честь.

Костюк вывела Украину вперед против Испании в Кубке Билли Джин Кинг – сыграла противоречиво, но победила

Джессика – потрясающий боец. У нее невероятный год. Это был очень сложный матч для меня. Наверное, я готовилась к ней с US Open, когда играла против нее в парном разряде. Я уже тогда училась, как она играет. Вести 1:0 в противостоянии – очень важно. Дальше я буду поддерживать Элину.

В первом сете были качели. Я не могла найти свою игру в начале матча, потому что условия здесь достаточно сложные. Также я не знала, как играет Джессика, ведь это моя первая встреча с ней. Были нервы, я не хотела, чтобы первый сет дошел до тай-брейка, потому что моей статистикой на тай-брейках в этом году гордиться нельзя.

Я старалась оставаться спокойной и бороться в каждом розыгрыше. У нас был невероятный пойнт на тай-брейке, который я выиграла. Даже во втором сете я начала с отдаваемой подачи. Это было нелегко, потому что я понимала, что Джессика хочет делать больше, она пыталась делать больше. Но я оставалась и делала то, что должна. Думаю, болельщики мне очень помогли сегодня.

Хочу выразить особую благодарность Билли Джин Кинг, которая сегодня на арене. Также передаю привет всем амбассадорам в Китае. Это привилегия быть здесь. Украинские болельщики, китайские болельщики, спасибо. Я надеюсь, вы будете также поддерживать Элину, как и меня", – рассказала Костюк в интервью на корте сразу после встречи с Манейро.

Испания – Украина: онлайн-трансляция исторического матча Кубка Билли Джин Кинг (ВИДЕО)