Марта Костюк заявила, что хочет видеть в топ-20 как можно больше украинских теннисисток.

Костюк, которая начала текущий сезон 2025 года в статусе первой ракетки Украины, призналась, что ей было приятно быть лучшей теннисисткой страны. Впрочем, Марта рассказала, что не этот факт является для нее самым мотивирующим.

Костюк не смогла прервать серию поражений – украинка вылетела в первом круге турнира в Вашингтоне

– В сезон вы вошли в статусе первой ракетки Украины, подвинув на некоторое время с первой строчки нашего многолетнего лидера Элину Свитолину. Насколько это стало важным событием для вас, и принципиально ли было удерживать первенство?

– Это был приятный момент, но я бы не сказала, что он стал для меня определяющим. В теннисе все очень динамично – позиции постоянно меняются, и главное для меня – это мировой рейтинг. Я очень ценю поддержку дома, и, конечно, мне было приятно возглавлять украинский рейтинг. Со всем тем я стараюсь сосредотачиваться на глобальных целях, шаг за шагом двигаясь к ним.

– Можно ли сказать, что Свитолина, которая уже вернула себе первое место в украинском рейтинге, все еще имеет большую мотивацию давать бой младшим амбициозным конкуренткам?

– Трудно говорить за другого человека – лучше о мотивации спросить у Элины. Я могу лишь сказать, что она продолжает показывать очень хороший теннис, и это заслуживает уважения.

– Что вы думаете о последних успехах Даяны Ястремской? Способна ли она вклиниться в вашу заочную борьбу со Свитолиной за доминацию в украинском теннисе?

– Я радуюсь успехам Даяны! Мне кажется, что чем больше украинских девушек показывают результат, тем лучше для Украины, нашего спорта и тенниса. Я только за то, чтобы у нас было как можно больше игроков в топ-20, топ-10. Искренне болею за всех и поддерживаю каждую, – цитирует Костюк Sport-Express.ua.

Сборная Украины по теннису объявила состав на финал Кубка Билли Джин Кинг – есть одно изменение