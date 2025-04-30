"Я довольно сильно упала, но все хорошо закончилось. Это был мой первый матч на центральном стадионе за 7 лет. Я люблю Мадрид, люблю эту атмосферу, и это мой лучший результат на этом турнире.

Костюк с травмой разбила россиянку и вслед за Свитолиной вышла в 1/4 WTA 1000 – украинки могут встретиться в полуфинале

Очень рада, что зрители остались до конца. Я знаю, что это был поздний матч, так что большое спасибо всем. Конечно, всегда приятно выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000. Мой лучший результат на таком высоком уровне – полуфинал, и, надеюсь, мне удастся повторить его.

Я просто выхожу на корт и стараюсь выполнять свою работу, наслаждаясь каждой секундой. Ведь наша карьера не такая уж и длинная", – цитирует Марту Костюк BTU.

Добавим, что в четвертьфинале 22-летняя украинка встретится с "нейтральной" белоруской Ариной Сабаленко 30 апреля в 21:00 по киевскому времени.

Свитолина одержала 10-ю сухую победу подряд и обновила рекорд – в четвертьфинале турнира она может встретиться с россиянкой