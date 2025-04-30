Костюк прокомментировала победу над россиянкой и рассказала о своем повреждении перед четвертьфиналом
Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась эмоциями после победы над "нейтральной" Анастасией Потаповой.
"Я довольно сильно упала, но все хорошо закончилось. Это был мой первый матч на центральном стадионе за 7 лет. Я люблю Мадрид, люблю эту атмосферу, и это мой лучший результат на этом турнире.
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Очень рада, что зрители остались до конца. Я знаю, что это был поздний матч, так что большое спасибо всем. Конечно, всегда приятно выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000. Мой лучший результат на таком высоком уровне – полуфинал, и, надеюсь, мне удастся повторить его.
Я просто выхожу на корт и стараюсь выполнять свою работу, наслаждаясь каждой секундой. Ведь наша карьера не такая уж и длинная", – цитирует Марту Костюк BTU.
Добавим, что в четвертьфинале 22-летняя украинка встретится с "нейтральной" белоруской Ариной Сабаленко 30 апреля в 21:00 по киевскому времени.
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