Марта Костюк встречалась с Диан Парри в 1/16 финала Открытого чемпионата США по теннису. Отчет об игре и результат поединка – в этой новости на "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, женщины, 1/16 финала

Диан Парри (Франция, WTA № 107) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 1:2 (6:3, 4:6, 2:6)

На старте игры Костюк и Парри обменялись двумя победами на своих подачах. Марта была в шаге от того, чтобы оформить брейк, но из-за досадных ошибок украинки психологическим преимуществом завладела Парри. Француженка смогла дожать Костюк и забрать первый сет в свою пользу – 6:3.

Вторую партию Костюк начала очень уверенно. Парри попыталась огрызаться, но Марта смогла дожать оппонентку (6:4) и сравнять счет по сетам.

В решающем сете украинка мощно стартовала с трех выигранных геймов подряд. Парри повезло избежать "баранки" – 6:2 в пользу Костюк с матч-пойнтом на подаче соперницы

В 1/8 финала Марта встретится с Каролиной Муховой (Чехия, WTA № 13).

