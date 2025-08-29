US Open-2025, хард, женщины, 1/32 финала

Зейнеп Сонмез (Турция, WTA № 81) – Марта Костюк (Украина, WTA № 28) – 5:7, 7:6 (7:5), 3:6

Теннисистка с украинскими корнями вляпалась в скандал на US Open: видео громких разборок

Костюк, имея 28-й номер посева, в борьбе за путевку в третий круг US Open столкнулась с сильным сопротивлением со стороны представительницы Турции Зейнеп Сонмез, которая занимает 81-ю позицию в мировом рейтинге.

После победы в первом сете Марта не смогла дожать соперницу на тай-брейке второй партии и общий счет стал равным. Решающий сет украинка начала уверенно – повела с брейком 2:0, но впоследствии потеряла свой гейм и Сонмез вышла вперед 3:2. Костюк смогла собраться и следующие четыре гейма забрала себе, победила в партии и встрече.

Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

В 1/16 финала Марта Костюк встретится с представительницей Франции Диан Парри (WTA № 107), которая во втором круге переиграла мексиканку Ренату Сарасуа (WTA № 82) за 2 часа и 48 минут – 6:2, 2:6, 7:6 (10:7).

Диан впервые в карьере вышла во второй раунд US Open и пятый раз на турнирах серии Grand Slam. Для Костюк, которая остается единственной представительницей Украины на американском мейджоре, это уже третий выход в третий раунд на кортах Нью-Йорка и второй кряду, что является лучшим результатом украинской теннисистки на этом турнире.

